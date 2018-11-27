Hisarcık'a Yeni Spor Tesisleri Yapılacak

27 Kasım 2018 Salı 12:14



27 Kasım 2018 Salı 12:14

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Hisarcık ilçesinde basketbol ve voleybol sahası ile tenis kortu yapılacağı bildirildi.Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yüzde yüz hibe ile Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Gençlik Parkı'na basketbol ve voleybol sahaları ile Esire Termal Turizm Merkezi'ne tenis kortu sahası yapım işi için ihalesinin yapılarak yüklenici firma ile sözleşme imzalandığını söyledi.Spor Totonun Türkiye'de spora ve sporcuya destek denildiğinde akla gelen ilk kuruluşlardan biri olduğunu belirten Çalışkan, şunları kaydetti:"Spor Toto Teşkilatımız tarafından yüzde yüz hibe ile 212 bin 736 liraya ihale edilen spor tesislerinin hizmete girmesiyle özellikle gençlerimizin tütün ve tütün mamulü ve internet bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak spor yapma alışkanlığı kazandıracaktır. Yüklenici firma tarafından 45 gün içinde tamamlanarak belediyemize teslim edilecek olan çok amaçlı spor sahalarımız ilçemize hayırlı olsun."