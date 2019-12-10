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Hisarcık Belediyesi'nden kaçak su kullanımının önlemesi toplantısı

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Mahalle Muhtarları ve sıhhi tesisatçılarla kaçak su kullanımını önlemek ve abonelik bağlantılarının düzenli yapılabilmesi için toplantı yaptı.

10.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:24Hisarcık Belediyesi'nden kaçak su kullanımının önlemesi toplantısı
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Mahalle Muhtarları ve sıhhi tesisatçılarla kaçak su kullanımını önlemek ve abonelik bağlantılarının düzenli yapılabilmesi için toplantı yaptı.

Esire Termal Turizm Merkezinde yapılan toplantıya Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Mahalle Muhtarları ve ilçede faaliyet gösteren sıhhi tesisatçı esnaflar katıldı.

Toplantıda muhtarlara ve sıhhi tesisatçılara su aboneliğinin önemini anlatan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, su abonelik bağlantılarının düzenli yapılmasını ve vatandaşların da kaçak su kullanmamalarını istedi. - KÜTAHYA

Fatih Çalışkan, Hisarcık, Güncel

Kaynak: İHA

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