Hisarcık Belediyesi'nden Öğretmenlere Yemek Jesti

Hisarcık Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenler için birlik ve beraberlik yemeği düzenledi.Belediye tarafından ilçe ve köylerinde görev öğretmenlere Emet Bor İşletmesi yemekhanesinde verilen birlik ve beraberlik yemeğinde, eğitimciler aileleriyle aynı çatı altında toplandı.Gecede bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, davete katıldıkları için öğretmenlere, ailelerine ve yakınlarına teşekkür etti.Cebeci, "Meslektaşlarımın bu anlamlı gününü tekraren tebrik ediyorum, hepinize sağlıklı, huzurlu, hayırlı uzun ömürler ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Burada bizleri ağırlayan Bor İşletme Müdürümüze ve bu yemeği hazırlayan tüm personele en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu önemli günde yaptıkları yemek organizasyonu jesti ile öğretmenlerimizi ve tüm eğitim camiasını bir araya getiren, her zaman bizlerin yanında olan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a hem şahsım, hem sizlerin adına çok teşekkür ediyorum, sağ olsun, var olsun" dedi.Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Sizlerle yılın bir günü değil her gün beraberiz. 24 Kasım Öğretmenler Gününde sizlerle birlik beraberlik içerisinde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bizleri onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyor ve Öğretmenler Gününüzü kutluyorum. Belediye olarak her zaman sizlerin yanındayız. Eğitime olan desteğimiz sürecek. Bizlere yemekhanelerini tahsis eden Emet Bor İşletme Müdürümüze ve yemekhane personeline çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA