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Hisarcık ÇPL'de Mevlid-i Nebi programı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde "Mevlid-i Nebi Programı" düzenlendi.

13.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:59Hisarcık ÇPL'de Mevlid-i Nebi programı
'nın ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde "Mevlid-i Nebi Programı" düzenlendi.

Okulun Konferans Salonunda saygı duruşu, İstiklal Marşının okunuşu, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program oratoryo ve sinevizyon gösterileriyle devam etti.

Programda konuşan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ahmet Yeni "Peygamberimizi (s.a.v) anmaktaki maksadımız, O'nu ve O'nun tebliğ ettiği Hak Dini anlamaya ve yaşamaya gayret etmektir" dedi.

Şiir dinletileriyle sonlandırılan programda katılımcılara ikramlarda bulunuldu. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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