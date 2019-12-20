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Hisarcık Heyeti'nden Başkan Ceyhun'a 'Hayırlı olsun' ziyareti

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve beraberindeki heyet, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'a tebrik ziyaretinde bulundu.

20.12.2019 21:01 | Son Güncelleme: 20.12.2019 21:05 Hisarcık Heyeti'nden Başkan Ceyhun'a 'Hayırlı olsun' ziyareti
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve beraberindeki heyet, AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin 'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "AK Parti Kütahya İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun'a İlçe Başkanımız, Belediye Meclis Üyelerimiz, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İl Genel Meclis üyelerimiz, Kadın Kolları başkanımız, Gençlik Kolları başkanımız ve birbirinden değerli mahalle ve köy muhtarlarımız ile birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Başkanımızla bu kutlu davada hem ülkemiz, hem de memleketimiz için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Sebahattin Başkanımıza görevinde başarılar diliyor, Kütahya'mıza ilçemize ve köylerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Ceyhun, yapmış oldukları ziyaret için Belediye Başkanı Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Var ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - KÜTAHYA

Hisarcık, AK Parti, Kütahya, Ceyhun, Politika

Kaynak: İHA

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