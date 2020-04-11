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Hisarcık İHH'dan iş yerleri kapatılan esnaflara yardım kolisi

İHH İnsani Yardım Vakfı Hisarcık İlçe Temsilciliğince Korona virüs Covid-19 ile mücadele kapsamında iş yerleri kapatılan esnaflara yardım kolisi dağıtıldığı bildirildi.

11.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:55
Hisarcık İHH'dan iş yerleri kapatılan esnaflara yardım kolisi
İHH İnsani Yardım Vakfı Hisarcık İlçe Temsilciliğince Korona virüs Covid-19 ile mücadele kapsamında iş yerleri kapatılan esnaflara yardım kolisi dağıtıldığı bildirildi.

İHH Hisarcık İlçe Temsilcisi Ali Var, Korona virüs Covid-19 ile mücadele kapsamında iş yerleri kapatılan ve çalışamadıkları için mağdur olan ihtiyaç sahibi 20 esnafa Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordineli bir şekilde yardım kolisi dağıtımını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Var, "İHH olarak bu zor dönemde aile kurumunu ayakta tutmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Kaymakamlığımız ve Belediye Başkanlığımız ile birlikte vatandaşlarımızın her birinin temel hizmet ve ihtiyaç malzemelerine ulaşması konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devlet-Millet dayanışmasıyla birlik ve beraberlik çerçevesinde bu süreci inşallah hep beraber atlatacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: İnsani Yardım Vakfı, Koronavirüs, Hisarcık, İHH, Güncel
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