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Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği'nden emniyet kemeri uyarısı

Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği sürücülere trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

21.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:48 Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği'nden emniyet kemeri uyarısı
İlçe Emniyet Amirliği sürücülere trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Araca ilk binildiği zaman ilk yapılması gerekenin mutlaka emniyet kemeri takılması olduğunu belirtilen açıklamada, " Can güvenliğimiz için mutlaka emniyet kemerini takalım. Çünkü emniyet kemeri meydana gelebilecek kazalarda ölüm oranlarını azaltmakta ve yaralanmalarda ciddi şekilde düşüşler sağlamaktadır. Bunun en bariz örneği bir süre önce ilçemizde meydana gelen trafik kazasında yaşandı. Takla atan ve pert olan otomobilin içinde bulunan sürücü, eşi ve çocuğu emniyet kemeri sayesinde kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldular. Şunu hiçbir zaman unutmayalım, emniyet kemeri bizi hem hayata hem sevdiklerimize bağlıyor" denildi. - KÜTAHYA

Hisarcık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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