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Hisarcık'ın 32 yıllık başkanı

Millet Partisi Hisarcık 10. Olağan İlçe Kongresinde 32 yıldan beri İlçe Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Türk yeniden seçildi.

04.09.2019 11:15 Hisarcık'ın 32 yıllık başkanı
Millet Partisi Hisarcık 10. Olağan İlçe Kongresinde 32 yıldan beri İlçe Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Türk yeniden seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kongrede bir konuşma yapan Divan Başkanı H. Avni Doğansoy Millet Partisinin bugünün şartlarında tek güvenilir parti olduğunu, muhteşem Türkiye hedefine doğru ve emin adımlarla yürüdüğünü belirtti.

Yapılan seçim sonunda 10. Kez Mehmet Türk başkanlığa seçilirken, Parti Yönetim Kuruluna ise; Salih Kilitçi, Sıdıka Türk, Zeki Kilitçi ve Mustafa Demirbağ seçildiler.

42 yıldan beri Millet Partisi İlçe Başkanlığını yürüten Mehmet Türk, Millet Partisinin soylu, yeri ve hedefi belli, akıl, iman ve sabır partisi olduğunu, yıllardan beri ilçede bu çizgide mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi. - KÜTAHYA

Millet Partisi, Mehmet Türk, Hisarcık, Politika

Kaynak: İHA

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