Hisarcık Kaymakamı Okatan, görevine başladı

Hisarcık
Kaymakam Vekilliği görevine atanan Hasan Musab Okatan, görevine başladı.
Hisarcık Kaymakam Vekili Furkan Başar'ın yurt dışı eğitimim nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından, Kaymakam vekilliği görevine Hasan Musab Okatan atandı.
1994'te Burdur
'un Çavdır
ilçesinde doğan Hasan Musab Okatan, ilk ve orta öğrenimini Çavdır ilçesinde tamamladı. 2016 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi
Kamu Yönetimi bölümünden ve Anadolu Üniversitesi
Adalet Meslek Bölümünden mezun oldu. İçişleri Bakanlığı
tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 107. Dönem Mülki İdare Amiri- Afyonkarahisar
Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Afyonkarahisar Valiliğinde il stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Samsun- Tekkeköy
, Burdur- Gölhisar
ilçelerinde refiklik stajını yapan Okatan, eğitim hayatına halen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans programında devam ediyor. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Çavdır
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