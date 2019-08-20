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Hisarcık Kaymakamı ve Belediye Başkanı'ndan Rektör Uysal'a ziyaret

Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

20.08.2019 10:45 Hisarcık Kaymakamı ve Belediye Başkanı'ndan Rektör Uysal'a ziyaret
Hisarcık Kaymakamı Hasan Musab Okatan ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Kaymakam Hasan Musab Okatan ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Rektör Kazım Uysal'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uysal, Kaymakam Okatan ve Başkan Çalışkan'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.(MA-EFE) - KÜTAHYA

Fatih Çalışkan, Kazım Uysal, Hisarcık, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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