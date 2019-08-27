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Hisarcık polisinden emniyet kemeri uygulaması

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik büro ekipleri tarafından yaralanmalı ve ölümlü kazaları azaltmak amacıyla emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

27.08.2019 11:28 Hisarcık polisinden emniyet kemeri uygulaması
Kütahya'nın Hisarcık İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik büro ekipleri tarafından yaralanmalı ve ölümlü kazaları azaltmak amacıyla emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

İlçe girişinde gerçekleştirilen Emniyet Amiri Mehmet Akbulut'un da katıldığı geniş kapsamlı emniyet kemeri uygulamasında sürücüler emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılırken, çok sayıda araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanıp kullanmadığı kontrol edildi. Kontrollerde ekipler emniyet kemeri takma konusunda duyarlılık gösterenlere teşekkür ederken, emniyet kemeri takmayan 11 kişiye cezai işlem uyguladı.

Denetimlerde ayrıca yolcu ve sürücülerin GBT sorgusunu yapılarak, güvenlik soruşturması gerçekleştirdi. - KÜTAHYA

Mehmet Akbulut, Hisarcık, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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