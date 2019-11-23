Haberler » Güncel » Hisarcık'ta 1 haftada 4 defa yağmur duası yapıldı - Haber

Hisarcık'ta 1 haftada 4 defa yağmur duası yapıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakamlık ile Belediye öncülüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile 1 hafta içerisinde 4 defa yağmur duası yapıldı.

23.11.2019 10:35 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:41Hisarcık'ta 1 haftada 4 defa yağmur duası yapıldı

'nın ilçesinde ile Belediye öncülüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile 1 hafta içerisinde 4 defa yağmur duası yapıldı.


Belediye Hizmet Binası önünde dördüncüsü yapılan yağmur duasına Kaymakam Buğra , Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.


Yağmur duası öncesi konuşan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçede kurak geçen yaz mevsiminden sonra Ekim ve Kasım aylarında beklenen yağmurun yağmadığını belirterek," Halkımızdan gelen talepler doğrultusunda Kaymakamlık ile Belediyemizin öncülüğünde ve İlçe Müftülüğümüzle işbirliği içerisinde hafta içi 3 gün yaptığımız yağmur duamızın dördüncüsünü bugün hep beraber yapacağız. Allah dualarımızı kabul etsin" dedi.


Din görevlileri tarafından okunan sure, ilahi ve Kuran tilavetinin ardından söz alan İlçe Müftüsü Mustafa Arda," Biliyorsunuz ülkemiz bir kuraklık geçiriyor. Özellikle bölgemizde kuraklık daha da yaygın. Cenabı Hakkın rahmetine, merhametine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Yağmur duası yapılması konusunda Müftülüğümüze ve Belediyemize talep ve ricalar geliyordu. Belediye Başkanımızla görüşerek hafta içi 4 gün yağmur duası programı düzenledik. Son gün burada yapılan programa iştirak da çok güzel. Programda okunan Kuran-ı Kerimler, konuşmalar, dualar belediye hoparlörlerinden yayınlandığı için halkımız evlerinde, kapılarının önünde, esnaflarımız da duaya iştirak ediyorlar. Hisarcık ilçemizin tamamı Cenabı Hakka dua etmiş, böylelikle yüce Allah'a karşı kulluk vazifemizi yerine getirmiş oluyoruz" diye konuştu.


Daha sonra İzmir Karşıyaka emekli Müftüsü Cahit Erhun tarafından yağmur duası yapıldı. Yağmur duasının ardından belediye tarafından halka kavurmalı pilav ve ayran ikram edildi. - KÜTAHYA


Kaymakamlık, Hisarcık, Karadağ, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:46 Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı
10:44 Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü
10:44 Spor 'kız çocuğu kick boks yapamaz' dediler, dünya şampiyonu oldu
10:44 Türkiye olmasaydı aylan bebeklerin sayısı yüzbinlerce olurdu?
10:40 Hisarcık'ta öğretmenler vefat eden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret etti
10:39 Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte üzerinde konuşulan rakam
10:10 Meteoroloji uyardı! Yurdun büyük bölümünde bugün yağış var
10:08 "Erdoğan'la görüşen isim İnce'dir" diyen Rahmi Turan özür diledi
09:15 İnce'den Erdoğan'la görüştüğü iddiasına sert yanıt: Kendimi yakarım
09:05 'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran hemşire, intihar etti
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
16:38 Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Sözleşmesi feshedildi
23.11.2019 10:47:13