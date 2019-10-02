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Hisarcık'ta 16 geçici işçi noter kurasıyla belirlendi

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Toplum Yararına Program (TYÇP) kapsamında çalışacak olan 16 geçici işçi noter huzurunda çekilen kura usulü belirlendiİşsizliğin önüne geçmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 'Toplum Yararına Çalışma Programı' kapsamında 8 ay 12 süreyle...

02.10.2019 10:27Hisarcık'ta 16 geçici işçi noter kurasıyla belirlendi
Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Toplum Yararına Program (TYÇP) kapsamında çalışacak olan 16 geçici işçi noter huzurunda çekilen kura usulü belirlendi

İşsizliğin önüne geçmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 'Toplum Yararına Çalışma Programı' kapsamında 8 ay 12 süreyle bakım onarım ve temizlik işlerinde çalışmak için müracaat eden 220 kişi arasından 13'ü bayan, 3'ü erkek 16 kişi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

Çalışmaya hak kazanan adaylar, 14 Ekim 2019 tarihinde başlayıp, 26 Haziran 2020 tarihleri arasında 8 ay 12 gün Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde geçici olarak çalışacaklar. - KÜTAHYA

Hisarcık, Güncel

Kaynak: İHA

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