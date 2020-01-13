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Hisarcık'ta 580 hacı adayı kuraya katıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca bilgisayar ortamında yapılan 2020 yılı hac kura çekimlerine Kütahya'nın Hisarcık ilçesinden 580 hacı adayı katıldığı bildirildi.

13.01.2020 12:39 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:44Hisarcık'ta 580 hacı adayı kuraya katıldı
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca bilgisayar ortamında yapılan 2020 yılı hac kura çekimlerine 'nın ilçesinden 580 hacı adayı katıldığı bildirildi.

Müftülük yetkilileri, 2020 yılı hac kura çekimlerine ilçe ve köylerden 27 yeni kayıt olmak üzere toplam 580 hacı adayının katıldığını, kesin kayıtların başladığı ilk gün olan 13 Ocak 2020 Pazartesi günü kurada kesin Kayıt Hakkı elde eden 11 hacı adayının müracaatta bulunduğunu belirttiler.

Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde eden hacı adayları13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecekler. 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 08.00'den itibaren www.hac.gov.tr adresindeki "Kesin Kayıt Belgesi" linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra "Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu" veya "Acenta Organizasyonunu" tercih ederek "2020 Yılı Organizasyonuna Kesit Kayıt Yaptırabilir" belgesini alacaklar. - KÜTAHYA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hisarcık, Kütahya, Hac, Güncel

Kaynak: İHA

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