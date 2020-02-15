Hisarcık'ta acil toplanma ve geçici barınma alanları belirlendi

Kütahya 'nın Hisarcık ilçesinde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Hisarcık Belediyesi tarafından afet ve acil durumlar sonrası toplanma ve geçici barınma alanları belirlendi.



AFAD tarafından afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenli bir şekilde toplanabileceği ve fiziksel tehlikesi bulunmayan toplanma alanlarının konumları belirlendi. Belirlenen acil toplanma ve geçici barınma alanlarına belediye tarafından tabelalar konuldu.



İlçe merkezinde 7 toplanma alanı belirlediklerini söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, " Acil toplanma ve geçici barınma alanı olarak belirlenen Atatürk İlkokulu. Şehitler Ortaokulu, Meslek Yüksek Okulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Kaymakamlık bahçesi ile Karşıyaka ve Yenidoğan Parklarına belediye olarak tabelaları yerleştirdik. Zaman içerisinde değişen şartlara göre bu alanlar güncellenebilir, çoğaltılabilir. Herhangi bir doğal afet ve acil durum esnasında ihtiyaç sahibi halkımızı bu alanlara yerleştirmeyi planlıyoruz. Temennimiz odur ki hazırlamış olduğumuz bu alanları kullanmaya ihtiyaç duymayalım" dedi. - KÜTAHYA