06.07.2019 12:32
Haberler» Güncel» Haber

Hisarcık'ta ağır tonajlı araçların yolları bozduğu iddiası

Hisarcık

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde asfaltlama çalışması yapılan Kutlubeyler-Ulaşlar köyleri arasındaki yola asfalt malzemesi çeken ve tonaj uygulamasını ihlal eden kamyonların Beyköy ve Kutluhallar arasındaki grup yoluna büyük zarar verdiği iddia edildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde asfaltlama çalışması yapılan Kutlubeyler-Ulaşlar köyleri arasındaki yola asfalt malzemesi çeken ve tonaj uygulamasını ihlal eden kamyonların Beyköy ve Kutluhallar arasındaki grup yoluna büyük zarar verdiği iddia edildi.

Beyköy ve Kutluhallar köylüleri, iki yıl önce yapılan Beyköy ve Kutluhallar arasındaki 5 kilometrelik yolun sıcak asfalt çalışması yapılan Kutlubeyler-Ulaşlar yoluna asfalt malzemesi çeken ve aşırı yükleme yapan kamyonlar tarafından tahrip edildiğini iddia ederek," Bazı kamyon sürücülerinin dikkatsiz davranışları yüzünden Beyköy ve Kutluhallar yolunda yer yer çökme ve bozulmalar meydana gelmektedir. Yeni asfalt yapılacak yola asfalt malzemesi çeken ve tonaj uygulamasını ihlal eden kamyonlarının yüklerine trafik denetimi yapılmamakta, bu durum yollarımıza büyük zarar vermektedir. Yetkililerden yollarımızın aşırı yükleme yapan kamyonlardan daha fazla zarar görmemesi için trafik denetimlerinin arttırılmasını istiyoruz" dediler. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Hisarcık, Kütahya, Beyköy, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:10   AFAD'dan itfaiye ekiplerine eğitim
14:10   Yamanlar Domatesi tezgahlara dönüyor
14:10   Devrek'te trafik kazası: 7 kişi hafif yaralandı
14:10   Bilal Erdoğan: "Mülteci yardımları siyaset malzemesi haline getirilmeye çalışılıyor"
14:08   Çocuklar Lara sahilini temizleyip, dünyaya mesaj verdi
14:08   Kırşehirli sporcu Balkan dördüncüsü oldu
14:06   TİKA'nın "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"