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Hisarcık'ta ahşap ev yangını korkuttu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çıkan yangın sonucu, iki katlı ahşap binada büyük hasar meydana geldi.

17.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:21
Hisarcık'ta ahşap ev yangını korkuttu
Kütahya 'nın Hisarcık ilçesinde çıkan yangın sonucu, iki katlı ahşap binada büyük hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesinde Ersin Özkan'a ait iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Hisarcık ve Emet Belediyeleri ile Bor İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına aldığı yangında iki katlı ahşap evin çatısı ve ikinci katında büyük hasar oluştu. Yangının bitişiğindeki eski ahşap binaya sıçrayıp büyümemesi için bina iş makinesi ile yıkıldı. Yangın esnasında fenalaşan Gülsüm Özkan isimli yaşlı kadın ambulansla Hisarcık İlçe hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ersin Özkan , Hisarcık, Kütahya, 3. Sayfa
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Yorumlar (2)
HÜSEYİN AKARSU:Rabbim bununla gecmis edsin insallah. Mala gelsin cana gelmesin mal tekrar alinir can alinmaz. Tekrar gecmis olsun insallah
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KARA:Büyük geçmiş olsun gülsüm teyze cana gelmemiş şükür herşey ALLAH''tan bunu unutmayalım yeter . . . mal mülk neki iman yeter gerisi karın doyurmak değilmi. . üzmeyin kendinizi. . .
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