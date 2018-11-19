Hisarcık'ta Badminton Kursu

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:34



19 Kasım 2018 Pazartesi 11:34

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine yönelik Badminton Kursu açıldı.Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, açtığı kurslarla toplumun her kesimine hitap ederken, bu seferde Cumhuriyet İlkokulunda badminton kursu açarak öğrencilerin badminton ile tanışmalarına fırsat sağladı.Badminton kursu açmaktaki amaçlarının çocukları sportif aktivitelere yönlendirerek onları kötü alışkanlıklardan alıkoymak olduğunu söyleyen Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, usta öğretici Gülşen Koca nezaretinde Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonunda hafta sonları verilen kursun toplam 146 saat süreceğini kaydetti.Badmintonun sakatlık riskinin en az olduğu zevkli ve görselliği son derece güzel olan bir spor dalı olduğunu ifade eden Kaya," Ülkemizde son yıllarda büyük rağbet gören bu zevkli sporu ilçemizde tanıtmak ve daha sonra bu branşta başarışı sporcular yetiştirmek öncelikli hedefimizdir. Açılan kursta 22 öğrenciye badminton oyunun kuralları, badmintonun temel becerileri, tutuş ve vuruşları öğretilmektedir" dedi.(MA-EFE - KÜTAHYA