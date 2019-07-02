02.07.2019 13:52
Haberler » Güncel » Haber

Hisarcık'ta doğalgaz çalışmaları

Hisarcık

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde doğalgaz çelik boru hattının geçeceği yaya kaldırımlarında Belediye tarafından parke taşı ve bordür söküm çalışması başlatıldı.

Kütahya 'nın Hisarcık ilçesinde doğalgaz çelik boru hattının geçeceği yaya kaldırımlarında Belediye tarafından parke taşı ve bordür söküm çalışması başlatıldı.

Doğalgaz çelik boru hattının geçeceği 82. Yıl Mahallesi Mehmet Kurnaz Bulvarı TOKİ Konutları istikametindeki yaya kaldırımlarında parke taşı ve bordür söküm çalışması başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan , şehir içi boru hattının döşenmesi çalışmalarının yüzde 70'nin tamamlandığını belirtti,

Çalışkan," Hisarcık-Emet arası12,5 kilometrelik mesafede halen devam eden çelik boru döşeme çalışmalarının yarısı tamamlanmış durumda. Çalışmalarının tamamlanmasının ardından Eylül ayı içerisinde konutlarımızda doğalgaz yakımına başlayacağız inşallah" dedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Hisarcık , Kütahya , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştü
14:08 Vali Doğan'dan Şehit Onbaşı Kurt'un ailesine taziye
14:08 Yığılca'dan kısa kısa
14:07 Aydın'da ilek fiyatları fırladı
14:07 DHA DIŞ- Erdoğan, Şi ile heyetler arası görüşme yaptı
14:07 BALIKESİR Dayı yeğenin 600 bin liralık dolandırıcılık davası
14:07 BURSA Kanola buğdayla yarışıyor