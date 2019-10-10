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Hisarcık'ta Futsal Turnuvası

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında liseler arası Futsal Turnuvası düzenlendi.

10.10.2019 10:54Hisarcık'ta Futsal Turnuvası
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nce Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında liseler arası Futsal Turnuvası düzenlendi.

Kapalı Spor Salonunda yapılan turnuvaya Çok Programlı Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Futsal takımları katıldı.

Tek devreli lig usulü yapılan müsabakalar sonunda 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi takımı birinci, Çok Programlı Anadolu Lisesi takımı ikinci ve Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı üçüncü oldu.

Liseler arası Futsal Turnuvasında dereceye giren takımlara kupa ve madalya verildi. - KÜTAHYA

Anadolu Lisesi, Hisarcık, Kütahya, Spor

Kaynak: İHA

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