Hisarcık'ta gıda üretimi yapılan iş yerleri Korona virüs konusunda bilgilendirildi
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda üretim ve perakende satış yapan iş yerlerinde Korona virüs bilgilendirme denetimleri gerçekleştirildi.
26.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:42
Kütahya 'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda üretim ve perakende satış yapan iş yerlerinde Korona virüs bilgilendirme denetimleri gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, gıda Kontrolör görevlilerince ilçede faaliyet gösteren gıda üretim ve perakende satış yerlerinde Korona virüs hakkında işletmelerce alınacak tedbirler ile ilgili bilgilendirme denetimlerinin devam ettiğini belirttiler. - KÜTAHYA
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, gıda Kontrolör görevlilerince ilçede faaliyet gösteren gıda üretim ve perakende satış yerlerinde Korona virüs hakkında işletmelerce alınacak tedbirler ile ilgili bilgilendirme denetimlerinin devam ettiğini belirttiler. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA