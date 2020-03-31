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Hisarcık'ta gönüllü öğretmenler sağlık çalışanları için koruyucu maske üretti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir grup gönüllü öğretmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sağlık çalışanları için korumalı maske üretti.

31.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:04
Hisarcık'ta gönüllü öğretmenler sağlık çalışanları için koruyucu maske üretti
Kütahya 'nın Hisarcık ilçesinde bir grup gönüllü öğretmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sağlık çalışanları için korumalı maske üretti.
Şehitler Ortaokulu Müdür Yardımcısı İbrahim Sezer öncülüğünde öğretmenler Sait Bütün, Adem Bozkurt ve Şerif Tokuş'un 3D yazıcılarda ürettiği maskeler, İlçe Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık personeline teslim edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönüllü olarak maskeleri üreten öğretmenlerin örnek bir davranış sergilediğini söyledi.
Maskeleri teslim alan hastane yetkililerinin çok memnun olduğunu anlatan Cebeci, "Devletimizin ve milletimizin içinde bulunduğu bu zor şartlarda çalışma arkadaşlarımızın sağlık çalışanlarımıza yönelik yaptığı bu anlamlı çalışmadan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu zorlu şartlarda görevlerini ifa eden, bizlerin sağlığı için canla başla çalışan sağlık çalışanlarımızdan minnettarız." dedi.
Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ da öğretmenleri duyarlı davranışlarından dolayı takdir ettiğini belirtti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Hisarcık, Kütahya, Güncel
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