Haberler » Güncel » Hisarcık'ta kablo hırsızları köyü telefon ve internetsiz bıraktı - Haber

Hisarcık'ta kablo hırsızları köyü telefon ve internetsiz bıraktı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hamamköy'de kablo hırsızları tarafından kesilen 8 telefon direğinin yerine yenilerinin dikilmemesi ve kopan hatlar yüzünden köyde bir aydan bu yana internet yok, sabit telefonlar ise çalışmıyor.

06.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:23Hisarcık'ta kablo hırsızları köyü telefon ve internetsiz bıraktı
'nın ilçesi Hamamköy'de kablo hırsızları tarafından kesilen 8 telefon direğinin yerine yenilerinin dikilmemesi ve kopan hatlar yüzünden köyde bir aydan bu yana internet yok, sabit telefonlar ise çalışmıyor.

Köy muhtarı Ahmet Çalışkan, Hanyeri mevkiinde kablo hırsızları tarafından kesilen 8 telefon direğinin yerine dikilmesi için yetkililere gerekli müracaatı yaptıklarını belirterek, "Kesilen direkler ve kopan hatlar yüzünden köyümüzde 1 ayı aşkın süredir internet yok ve sabit telefonlar çalışmıyor. Yetkililerce bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmadı. Kablo hırsızlarının ceremesini köylü vatandaş çekiyor. Mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Ahmet Çalışkan, Hisarcık, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
6.02.2020 14:28:38