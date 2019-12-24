Haberler » Güncel » Hisarcık'ta 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı' - Haber

Hisarcık'ta 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan, 2019-2020 yılları 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulamasını sağlamak amacıyla Kaymakam Buğra...

24.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:01 Hisarcık'ta 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'
'nın ilçesinde Kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan, 2019-2020 yılları 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulamasını sağlamak amacıyla Kaymakam Buğra başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

İlçedeki tüm daire amirlerinin katılım sağladığı toplantıda Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Sosyolog Seçil Sargın Yaman tarafından yapılan sunumda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile eşgüdüm halinde uygulanacak 75 maddelik plan kapsamında yer alan tedbirlerin etkin şekilde uygulanması vurgulandı. - KÜTAHYA

Hisarcık, Karadağ, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:40   Şile yolunda trafik kazası: 1 ölü, 12 yaralıYARALILARDAN BİRİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ VE... - Haber
11:39   Ankara bakan akar arkadaşlarımız gece-gündüz teröristleri takip ediyor - Haber
11:39   İstanbul yeni yılda uçuşta telefonlarını kapatmayan ve sigara içenlere kesilen ceza artacak - Haber
11:39   Karadeniz'de 26 noktada orman yangını 5 ev kül oldu, tarım arazileri zarar gördü -6 - Haber
11:39   Bursa'da yağışların az olması, 2 barajın su seviyesini düşürdü - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
10:27   Son dakika: Park yasağı kuralı ihlali yapan araçlar, trafik düzenini etkilemediği hallerde otoparka çekilmeyecek - Haber
10:00   Adana'da eğitime sağanak engeli - Haber
09:50   YTL banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık - Haber
09:38   Samsun Müftüsü'nden tartışılacak sözler: Piyangonun millisi olmaz, bu haramdır - Haber
24.12.2019 11:41:59