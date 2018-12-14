Hisarcık'ta Kış Lastiği Denetimi

Kütahya
'nın Hisarcık
ilçesinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekiplerince denetimler yapılıyor.
1 Aralık
'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının ardından denetimlerini sürdüren İlçe Emniyet Amirliği Trafik Ekipleri, Hisarcık- Emet
karayolunun 2. Kilometresinde denetim yaptı. Durdurulan araçların belge ve lastik kontrolleri yapıldı. Sürücüler kış lastiği uygulamasıyla ilgili bilgilendirilirken, kar lastiği takmayan ticari araç sahiplerine ise 715 lira para cezası kesildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına kış lastiği denetimlerinin aralıksız süreceğini belirten yetkililer, uygulamanın 1 Nisan
2019 tarihine kadar devam edeceğini ifade ettiler.(MA-EFE) - KÜTAHYA
Emet,Aralık,Kütahya,Hisarcık
14 Aralık 2018 Cuma 10:41