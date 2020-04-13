Hisarcık'ta Kızılay ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kızılay temsilciliği tarafından Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ilçe merkezinde gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.
13.04.2020 11:39 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:39
Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği Mustafa Şen, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun koordinasyonunda ilçe merkezinde 25 ihtiyaç sahibine gıda kolisi dağıtımı yaptıklarını belirterek, gıda kolisi dağıtımına önümüzdeki günlerde köylerde devam edileceğini söyledi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA