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Hisarcık'ta kızılcık meyvesinden 'doktor çorbası'

Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki ev hanımlarının, kızılcık meyvesinden yaptığı 'doktor çorbası' olarak bilinen ekşi tarhana, yörenin gözde çorbalarının başında geliyor.

10.09.2019 11:24 Hisarcık'ta kızılcık meyvesinden 'doktor çorbası'
Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki ev hanımlarının, kızılcık meyvesinden yaptığı 'doktor çorbası' olarak bilinen ekşi tarhana, yörenin gözde çorbalarının başında geliyor.

Ev hanımı Fatma Özkan, Kızılcık meyvesinden yaptıkları ekşi tarhanayı soğuk algınlığı ve gripten korunmak için özellikle kışın bol bol tükettiklerini söyledi. Özkan, "Ekşi tarhana çorbası yapmak için önce iyice olgunlaşan kızılcık meyvelerini un ve tuz ile karıştırarak yoğurup hamur haline getirdikten sonra küçük parçacıklara ayırarak serdiğimiz bezlerin üzerinde güneşte 2 saat kadar kurutuyoruz. Daha sonra kuruyan hamuru tavı geçmeden iyice ovarak toz haline getirip kavanozlara dolduruyoruz. Ekşi tarhanayı evlerimizden hiç eksik etmeyiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Fatma Özkan, Hisarcık, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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