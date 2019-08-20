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Hisarcık'ta konutlarda doğalgaz dönüşüm çalışmaları hızlandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ilk abonenin gazının açılmasının ardından ilçedeki mevcut konutlarda doğalgaz dönüşüm çalışmalarının hızlandığı bildirildi.

20.08.2019 10:42 Hisarcık'ta konutlarda doğalgaz dönüşüm çalışmaları hızlandı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde ilk abonenin gazının açılmasının ardından ilçedeki mevcut konutlarda doğalgaz dönüşüm çalışmalarının hızlandığı bildirildi.

İlçede doğalgaz dönüşüm çalışmaları için 6 firma faaliyet gösterirken, firma yetkilileri konutlarda daire başı doğalgaz dönüşüm maliyetinin 7-10 bin TL arasında değiştiğini ifade ettiler.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, gerek vatandaşların konforu gerekse çevre sağlığı açısından ideal yakıt olan doğalgazın ilçenin daha fazla noktasına ulaşmasına yönelik gayretleri için Çinigaz yetkililerine teşekkür etti.(MA-EFE) - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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