Hisarcık'ta Korkutan Yangın

Kütahya
'nın Hisarcık
ilçesinde, taşeron firma çalışanlarının konakladığı bir apartmanda çıkan yangın korkulu anlar yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan
Mahallesinde ilçede kanalizasyon ve içme suyu çalışması yapan firma çalışanlarının kaldığı eski PTT
binasının 3. Katındaki bir odada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden Hisarcık İtfaiye
ekipleri yangını binanın diğer bölümlerine sıçramadan yarım saatlik uğraş sonucu söndürdü. Yangın esnasında odada işçilerin olmayışı olası bir faciayı önledi. Yangın sonucu odada hasar oluşurken, işçilerin eşyaları yangından zarar gördü. Polis
yangınla ilgili soruşturma başlattı. (MA-EFE) - KÜTAHYA
Kütahya,Hisarcık
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:35