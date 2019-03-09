Hisarcık'ta Köy Muhtar Adaylarıyla Seçim Güvenliği Toplantısı

Kütahya
'nın Hisarcık
ilçesinde Kaymakam Furkan Başar başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldığı bildirildi. Kaymakamlık
makamında, gerçekleşen toplantıya İlçe Jandarma
Komutanı Hakan Özgül
, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ali Köse ve 25 köy muhtar adayının katıldı.
Toplantıda; 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimlerinin huzur ve güven içerisinde geçmesi, vatandaşın kararını sandığa özgür bir şekilde yansıtması adına istişarelerde bulunulduğu belirtildi. - KÜTAHYA
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Kaynak: İHA