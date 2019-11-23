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Hisarcık'ta Öğretmenler Günü voleybol turnuvası sona erdi

Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü voleybol turnuvasında Dereköy ortaokulu şampiyon oldu.

23.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:01Hisarcık'ta Öğretmenler Günü voleybol turnuvası sona erdi
ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü voleybol turnuvasında ortaokulu şampiyon oldu.

Kapalı Spor Salonunda Dereköy ortaokulu ile Cumhuriyet İlkokulu takımları arasında oynanan ve hayli çekişmeli geçen final maçında rakibini 3-2 yenen Dereköy ortaokulu turnuvanın şampiyonu olurken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı üçüncü oldu.

Müsabakalarda dereceye giren takımlara kupaları İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yılmaz Uçar tarafından verildi. - KÜTAHYA

Hisarcık, voleybol, Dereköy, Spor

Kaynak: İHA

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