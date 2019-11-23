Haberler » Güncel » Hisarcık'ta öğretmenler vefat eden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret etti - Haber

Hisarcık'ta öğretmenler vefat eden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret etti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yeni göreve başlayan öğretmenler, "Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında vefat eden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret etti.

23.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:45Hisarcık'ta öğretmenler vefat eden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret etti
'nın ilçesinde yeni göreve başlayan öğretmenler, "Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında vefat eden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir yeni göreve başlayan öğretmenlerle birlikte ilçede vefat eden öğretmenlerden Hasan Aksulu, Mehmet Ali Kurum, Ali Değirmenci, Mustafa Tekin, Mustafa Yücel, Hasan Cengiz ve Kazım Akbulut'un mezarlarını ziyaret ederek dua ettiler. Öğretmenlerin mezarları başında yapılan dua öncesi Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir ölen öğretmenleri tanıtıcı bilgiler verdi. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:32 Aybüke öğretmenin ailesi bu 24 Kasım'ı da hüzünlü geçiriyor
14:30 Bakan Ziya Selçuk: "Türkiye Öğretmenler Kupası, öğretmenlik anlayışımızın bir göstergesi"
14:26 Taksim'de öğretmenlerden 'şiddete dur de' eylemi
14:26 Antidepresan kullanımı artıyor
14:25 Amatör boksör, muşta ve demir sopayla dövülerek öldürülmüş
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı
13:07 Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 14:34:02