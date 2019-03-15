Hisarcık'ta Orman ve Kırsal Alan Yangınlarına Müdahale Kursu

Kaynak: İHA

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Orman ve Kırsal Alan Yangınlarına Müdahale Kursu' düzenlendi.Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan kursa, aralarında Belediye itfaiye personeli ile vatandaşların da bulunduğu toplam 28 kursiyer katıldı.Kursta Eğitmen Mehmet Ali Koltukçu tarafından işçi sağlığı ve iş güvenliği, orman ve kırsal alan yangınlarına müdahale, orman yangınlarında haberleşme, yangına müdahale sırasında koruyucu donanımın kullanılması konularında teorik ve pratik olarak eğitim veriliyor. Kurs 24 saat İş Güvenliği, 32 saat Orman ve Kırsal Alan Yangınlarına Müdahale konuları olmak üzere toplam 56 saat sürecek.Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, kursu başarıyla tamamlayan mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan kursiyerlerin itfaiyecilik ve yangın güvenliği alanında; Orman ve kırsal alan yangınlarının söndürülmesinde çalışabileceklerini ifade etti.Kırsal Alan Yangınlarına Müdahale kursunu ziyaret eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, bir süre verilen eğitime iştirak etti. - KÜTAHYA