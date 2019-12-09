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Hisarcık'ta ortaokul öğrencisi bulduğu parayı Okul Müdürüne teslim etti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan Ortaokulu öğrencisi İbrahim Gök, okul bahçesinde bulduğu içinde bir miktar para olan cüzdanı okul idaresine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

09.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:49Hisarcık'ta ortaokul öğrencisi bulduğu parayı Okul Müdürüne teslim etti
'nın ilçesi Karbasan Ortaokulu öğrencisi İbrahim Gök, okul bahçesinde bulduğu içinde bir miktar para olan cüzdanı okul idaresine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

Ortaokul 7-A Sınıfı öğrencisi İbrahim Gök, okul bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynarken bulduğu ve içerisinde bir miktar para bulunan cüzdanı Okul Müdürü İsmail Tunçay'a teslim etti.

Bulunan cüzdanı sahibi olan öğrenciye teslim eden Müdür İsmail Tunçay, örnek davranışından dolayı öğrenciyi tebrik ederek ödüllendirdi. - KÜTAHYA

İbrahim Gök, Hisarcık, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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