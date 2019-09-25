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Hisarcık'ta 'Özel öğrencilere' Masa Tenisi Kursu

Hisarcık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Yavuz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören 'Özel öğrencilere' yönelik masa tenisi kursu düzenledi.

25.09.2019 14:19Hisarcık'ta 'Özel öğrencilere' Masa Tenisi Kursu
Hisarcık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Yavuz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören 'Özel öğrencilere' yönelik masa tenisi kursu düzenledi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, Antrenör Ahmet Takmak ve Spor Uzmanı Mehmet Ali Atıcı tarafından haftada üç gün verilen masa tenisi kursuyla toplumda farkındalık oluşturmayı ve engelli bireylerinde topluma adapte olmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Yılmaz," Fiziksel aktiviteyi artırarak, liderlik fırsatları sağlayarak ve toplumsal katılımı teşvik ederek, engelli insanların yaşamlarını iyileştirmek için bir araç olarak masa tenisini kullanıyoruz. Ayrıca özel öğrencilerin sporla ilgilenmeleri, kendilerine ve ailelerine moral olacaktır" dedi. - KÜTAHYA

Ali Atıcı, Hisarcık, Spor

Kaynak: İHA

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