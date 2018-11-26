Hisarcık'ta Sakal-ı Şerif Ziyareti

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:22



26 Kasım 2018 Pazartesi 11:22

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Mevlid-i Nebi Etkinlikleri çerçevesinde Peygamber Efendimiz 'in (SAV) Sakal-ı Şerif'i halkın ziyaretine sunulduHisarcık İlçe Müftülüğü tarafından getirtilen ve İlçe Merkez Çarşı Camisinde yatsı namazının ardından aynı anda kadın ve erkeklerin ziyaretine sunulan Peygamber Efendimiz 'in Sakal-ı Şerif'i ziyaret için camiyi dolduran vatandaşlar dualar eşliğinde Salavat getirerek Sakal-ı Şerif'i görme fırsatı buldular.Cam fanus içinde korunan Sakal-ı Şerif'i yatsı namazından sonra ziyarete gelen vatandaşlar sıraya geçerek, yakından görüp dua ettiler. Duygulu anların yaşandığı ziyarette bazı kişilerin gözyaşlarını gizleyemediği görüldü.Vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in (SAV) mübarek Sakal-ı Şerif'i dünya gözüyle görmenin mutluluğunu yaşattıkları için İlçe Müftülüğüne teşekkür ettiler. (MA-EFE) - KÜTAHYA