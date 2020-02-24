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Hisarcık'ta şifa deposu Kumkuat meyvesi ilk defa tezgahlarda

Kütahya'nın Hisarcık ilçe pazarında ilk defa tezgahlarda satılmaya başlanan C vitamini deposu, Kumkuat meyvesi bağışıklık sistemini güçlendirme, tansiyonu ve kolesterolü düşürme özelliğiyle halkın ilgi odağı oldu.

24.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:00Hisarcık'ta şifa deposu Kumkuat meyvesi ilk defa tezgahlarda
'nın ilçe pazarında ilk defa tezgahlarda satılmaya başlanan C vitamini deposu, Kumkuat meyvesi bağışıklık sistemini güçlendirme, tansiyonu ve kolesterolü düşürme özelliğiyle halkın ilgi odağı oldu.

Pazarda 'den getirdiği Kumkuat meyvesini 25 TL'den satışa sunan İbrahim Barafil, Kumkuat'ın C vitamininden aldığı güç sayesinde gelişen antioksidan özelliğiyle hastalıklardan koruma özelliğine sahip olduğunu söyledi.

Barafil, "Kimimizin hiç bilmediği kumkuat meyvesi, küçücük cüssesiyle içinde yüksek oranlarda A, B1, B2 ve B3 vitaminleri barındırdığı ve vitaminlerin sinir sistemimizi güçlendirmede destek olduğu, ayrıca tansiyonu ve kolesterolü düşürdüğü bilinmektedir. Pazar tezgahımızda ilk defa satışa sunduğumuz Kumkuat meyvesini ilk defa gören vatandaşlar, önce merakla yaklaştılar, meyveyi tadanlar ise tadını çok sevdiler. Kumkuat satışlarımızın ileriki günlerde daha da artacağına inanıyorum " dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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