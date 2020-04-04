Hisarcık'ta sosyal yardım ödemeleri hak sahiplerine evlerinde yapılıyor
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi olan ailelere yapılan 1000'er lira sosyal yardım ödemeleri İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polisler tarafından evde teslim ediliyor.
04.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:31
Ülke genelinde ihtiyaç sahibi ailelere verilen bin TL Sosyal yardım nedeniyle PTT iş yerlerinde uzun kuyrukların oluşması, yaşanan yoğunluğun, çalışanların ve müşterilerin Korona virüs Covid-19 hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla alınan yeni karar doğrultusunda Hisarcık ilçesinde ödemeler polisler vasıtasıyla vatandaşların kendi ikametlerinde yapılıyor. İlçede ilk gün 9 ihtiyaç sahibi aileye sosyal yardım parasının evlerinde teslim edildiği, yardım dağıtımına hafta sonu da devam edileceğini belirtildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
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