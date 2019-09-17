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Hisarcık'ta yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şeyhler köyünde kendisinden 4 gündür haber alınamayan 88 yaşındaki Mehmet Haşar evinde ölü bulundu.

17.09.2019 11:00Hisarcık'ta yaşlı adam evinde ölü bulundu
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şeyhler köyünde kendisinden 4 gündür haber alınamayan 88 yaşındaki Mehmet Haşar evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şeyhler köyünde tek başına yaşayan Mehmet Haşar'ın evine ekmek getiren fırıncı evin zilini çalıp cevap alamayınca yakınlarına haber verdi. Eve giren yakınları Haşar'ın hareketsiz şekilde yattığını gördüler. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Mehmet Haşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - KÜTAHYA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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