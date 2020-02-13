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Hisarcık'ta yol genişletme ve düzenleme çalışmaları

Kütahya'nın Hisarcık Güldüren Orman Fidanlığı Yolu'nda genişletme ve düzenleme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

13.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:03Hisarcık'ta yol genişletme ve düzenleme çalışmaları
'nın Güldüren Orman Fidanlığı Yolu'nda genişletme ve düzenleme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Geçen yıl 700 bin adet çeşitli türde fidanın yetiştirildiği ve 50 kişinin istihdam edildiği Güldüren Orman Fidanlığına ulaşımı sağlayan yolda Orman İşletmesi tarafından başlatılan yol genişletme ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var," Güldüren orman fidanlığına ulaşımı sağlayan yolun 2 kilometrelik bölümünde bulunan keskin viraj ve rampaların ortadan kaldırılması için Orman İşletmesi tarafından başlatılan yol genişletme ve düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Yol çalışmaları en kısa sürede bitirilip vatandaşlarımızın kullanımına açılacaktır. Özveri ile çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık, AK Parti, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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