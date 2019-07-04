Hisarcık'ta yollara asfalt yama çalışması

Karayolları 148. Emet Şube Şefliği Karayolları ekipleri tarafından, Hisarcık ilçesinde bor nakliyesinin yoğun olarak yapıldığı yolda asfalt yama çalışması yapıldığı bildirildi.



Yetkililer, Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Hisarcık Konsantratör Tesisleri güzergahındaki bor madeni nakliyesinin yapıldığı yaklaşık iki kilometrelik karayolunda oluşan çukurların karayolları ekipleri tarafından sıcak asfaltla doldurularak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildiğini belirttiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA