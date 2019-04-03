Hisarcık Tarihinin İlk Kadın Muhtarı

Kaynak: İHA

Kütahya'nın Hisarcık ilçe tarihinde ilk defa bir kadın 31 Mart Yerel Seçimlerinde Yenipınar Köyü Muhtarlığına seçildi.35 yıl İstanbul'da ikamet ettikten sonra 5 yıl önce köyü Yenipınar'a dönen 3 çocuk, 3 torun sahibi ev hanımı 55 yaşındaki Hatice Gülmez, aday olduğu 31 Mart Köy Muhtarlığı seçimlerinde eski Muhtar Halil Kayıp'a karşı geçerli 31 oyun 26'sını alarak ilçe tarihinde ilk kadın muhtar unvanını aldı.İstanbul'daki birikimlerinden köyüne hizmet etmek amacıyla muhtarlığa adaylığını koyduğunu söyleyen Hatice Gülmez," Yenipınar köyünde doğdum. 40 yıl önce evlenerek İstanbul'a yerleştim. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda Muhasebe Müdürü olan eşimin emekli olmasıyla 6 yıl önce doğup büyüdüğüm köyüme geri döndüm. Sürekli göç veren köyüme hizmet amacıyla muhtarlığa adaylığımı koyup kazandım. 40 yıllık birikimimle köyüme bir şeyler yapmak istiyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA