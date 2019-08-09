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Hisarcık Tarım Kredi Müdürü Yaman: Çiftçimize her türlü katkıyı yapmaya hazırız

Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü görevine başlayan Yavuz Yaman, çiftçilere her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

09.08.2019 10:49 Hisarcık Tarım Kredi Müdürü Yaman: Çiftçimize her türlü katkıyı yapmaya hazırız
Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü görevine başlayan Yavuz Yaman, çiftçilere her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Tavşanlı Tarım Kredi Kooperatifi Müdür Yardımcılığından Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne getirilen Yavuz Yaman, çiftçilere sertifikalı tohum kullanmalarını ve doğru gübreleme yapmalarını tavsiye ederek," Bilinçli bir tarım için çiftçilerimize gübre, yem, yem katkı maddesi yanında sertifikalı tohumluk, fide ve fidan tedarik edecek güçteyiz. Elimizde bulunmasa bile kısa süre içerisinde tedarik edebiliriz " dedi. - KÜTAHYA

Yavuz Yaman, Hisarcık, Güncel

Kaynak: İHA

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