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Hisarcık ve köylerinin ihtiyaçları masaya yatırıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen toplantıda ilçeye 2020 yılı içerisinde yapılması planlanan yatırımlar ve köylerin ihtiyaçları görüşüldü.

20.02.2020 12:39 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:39Hisarcık ve köylerinin ihtiyaçları masaya yatırıldı
'nın ilçesinde düzenlenen toplantıda ilçeye 2020 yılı içerisinde yapılması planlanan yatırımlar ve köylerin ihtiyaçları görüşüldü.

Kaymakam Buğra başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İl Özel İdare Genel Sekteri Murat Koyak, Yol Şube Müdürü Rıfat Hatipoğlu, Su Kanal İşleri Müdürü Sibel Erol, İl Genel Meclis Üyeleri ve Köy muhtarları katıldı.

Toplantıda ilçeye 2020 yılı içerisinde yapılması planlanan yatırımlar ve köylerin ihtiyaçları konusunda istişarelerde bulunulduğu öğrenildi. - KÜTAHYA

Fatih Çalışkan, Hisarcık, Karadağ, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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