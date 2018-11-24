TOBB ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Mütevelli Heyet Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, eğitime yapılan yatırımın ve öğretmenlere verilen kıymetin asla karşılıksız kalmayacağını vurguladı.
Hisarcıklıoğlu, "İyi yetişmiş, donanımlı öğretmenlerin yetiştireceği genç nesiller, toplumu medeniyet yarışında ileri götürecek gücümüzdür" dedi.
Hisarcıklıoğlu mesajında şu görüşlere yer verdi:
"Topluma şekil veren, yön verenlerin başında öğretmenlerimiz gelir. Çocuklarımızın başarısında, vasıflı bireyler olarak toplumda yer almasında en büyük pay onlarındır. Eğitime ve eğitimcilere yapılan yatırım asla zarar etmez.
Yüzyıllar boyu bu bilinçle hareket eden toplumumuzda o nedenle öğretmenlik mesleği çok sevilmiş ve adeta kutsanmıştır. 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' anlayışını içselleştirmiş bir millet, eğitimi de öğretmenlerini de baş tacı eder.
Türk iş dünyasının temsilcisi olarak bizler de hep bu anlayışta olduk. Bu vizyondan hareketle TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ni kurduk ve ülkemizin her köşesinde ilk ve orta öğretim kurumları yapılmasına yardımcı olduk. İyi biliyoruz ki; toplumların eğitime, eğitimcilerine verdiği kıymet onun uygarlık göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın bu anlamlı gününü kutluyorum." - ANKARA
24 Kasım 2018 Cumartesi 09:43