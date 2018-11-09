Hisarcıklıoğlu: "Atatürk'ü Ölüm Yıldönümünde Bir Kez Daha Rahmet ve Minnetle Anıyorum"

09 Kasım 2018 Cuma 17:22



09 Kasım 2018 Cuma 17:22

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Atatürk'ün vefatının 80. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurladığımız günün 80. yıldönümünde, özlem, saygı ve rahmetle anıyor, Türkiye'ye inancımızı ve ülkemize hizmet etme kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz.Türk iş dünyası, Atatürk'ün özel sektöre olan güvenini boşa çıkarmayacaktır. Bağımsızlık savaşımızın ardından en büyük mücadelemiz, uygarlık ve ekonomik gelişim üzerinedir. Ülkemize hizmet etmeye kararlıyız. Milletimizin çağdaş dünyada saygın bir yer edinebilmesi için yorulmaksızın gayret etmek, çalışmak ve üretmekle sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz. Bize bıraktığı Cumhuriyeti, ilke ve hedefleri doğrultusunda güçlü kılmak ve Türkiye'yi daha ileri seviyelere ulaştırmak için çabamız devam edecektir. İş dünyamız adına, bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölüm yıldönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun." - ANKARA