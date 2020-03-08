Hisarcıklıoğlu: Atıl araziler üretime kazandırılmalı
Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı'nda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Atıl durumda bulunan hazine ve şahıs arazileri, arazi bankacılığıyla kiralanarak üretime kazandırılmalı" dedi.
08.03.2020 10:31
Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı'nda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Atıl durumda bulunan hazine ve şahıs arazileri, arazi bankacılığıyla kiralanarak üretime kazandırılmalı" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Hisarcıklıoğlu: Atıl araziler üretime kazandırılmalı
Etiketler : Ekonomi
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