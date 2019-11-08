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Hisarcıklıoğlu: "BM, sınır kapısı modernizasyonlarımızı rol modeli olarak tavsiye etti"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB'un sınır kapılarındaki modernizasyon çalışmalarının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünyaya örnek gösterildiğini söyledi.

08.11.2019 19:14 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:16
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB'un sınır kapılarındaki modernizasyon çalışmalarının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünyaya örnek gösterildiğini söyledi.
Hisarcıklıoğlu, Ticaret Borsası'nda düzenlenen Trakya Odalar ve Borsalar Bölge İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Edirne'nin fahri hemşehrisi olarak hemşehrileriyle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Trakya'nın lojistik, ulaşım imkanları, verimli topraklar ve sanayi yatırımı noktasına her şeye sahip olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak Trakya'ya yaptıkları yatırımları anlattı.
İlk olarak 2002 yılında İpsala'da başladıkları sınır kapıları modernizasyonunun tüm Türkiye'deki sınır kapılarına uygulanmaya başladığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Birleşmiş Milletler, sınır kapısı modernizasyonlarımızı dünyaya rol modeli olarak tavsiye etti." dedi.
İpsala, Kapıkule, Hamzabeyli sınır kapılarında modernizasyonun tamamlandığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, Kırklareli'ndeki Dereköy Sınır Kapısı'nda da kısa sürede modernizasyon çalışmalarının başlayacağını duyurdu.
Hisarcıklıoğlu, kurdukları Sinan ve Selimiye Vakfı'yla tarihi eserlerin korunması için çalışmalar yaptıklarını da anlattı.
Trakya'ya eğitim alanında da yatırımlar taptıklarını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırklareli Sosyal Bilimler Lisesi'ni açtıklarını, davet konusunda yaşanan aksaklıktan ötürü açılışına katılamadıkları Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin eğitime başladığını, Tekirdağ'daki okulun da açılışa hazır hale geldiğini kaydetti.
Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt da sunuş konuşması yaptı, toplantı daha sonra basına kapatıldı.
Hisarcıklıoğlu:

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Edirne, Güncel

Kaynak: AA


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