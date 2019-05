Kaynak: İHA

Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu sene şirket kuruluşlarında ticaret sicilde tek banko uygulaması getirildi. Artık girişimci tek bir bankoya giderek tek bir memur ile tüm işini halledebilecek. inşaat izinleri ve tapu işlemlerinde istenen belgeler azaltıldı, elektronik ortama taşındı. Artık inşaat izinlerinde SGK 'ya işyeri kaydı otomatik olarak gerçekleştirilecek" dedi.İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) Reformları Tanıtım Toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu 'nun katılımıyla İstanbul 'da gerçekleşti. Toplantıya özel sektör temsilcilerinin yanı sıra reformu ve düzenlemeleri hazırlayan kamu temsilcileri de katıldı. Toplantıda şirket kuruluşlarında tek durak tek banko uygulamasına geçiş, inşaat izin süreçlerinin kolaylaştırılması gibi birçok yeni düzenleme tanıtıldı."Doing Business'ta da ilk 20'ye gireceğiz"Toplantıda konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, "Son yıllarda Türkiye'de iş ortamının iyileştirilmesi, iş yapmanın kolaylaştırılması için neler yapıldı bunları konuşalım istiyoruz. Bundan sonra Türkiye'de iş ortamının daha da iyileşmesi için neler yapacağımızı konuşalım istiyoruz. Çünkü, küresel rekabette daha iyi yerlerde olmak zorundayız. Burada küresel ölçekte kullanılan göstergelerden en önemlilerinden biri Dünya Bankası 'nın Doing Business sıralamasıdır. Hedefimiz de çok net. Madem dünyanın en güçlü 20 ekonomisi arasındayız, o zaman tüm göstergelerde ilk 20 içinde olmalıyız. Bu hedefle yola çıktık. Göreceksiniz Doing Business'ta da ilk 20'ye gireceğiz" dedi."En çok reform yapan ilk 10 ekonomi arasına girdik"Hükümetle birlikte Doing Business serüvenine geçen sene başladıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Reform planımızı hazırladık, Dünya Bankası'nı çağırdık, planımızı gösterdik. Bakanlıklarımızla ve Dünya Bankası ile birlikte, 3 senelik bir yol haritası hazırladık. Bu konudaki çalışmalarımızın ilk meyvesini geçen sene aldık. 2019 raporunda Türkiye 17 basamak ileriye giderek, tarihinde ilk defa 43'üncü sıraya yükseldi. En çok reform yapan ilk 10 ekonomi arasına girdik. Geçtiğimiz sene şirket kuruluşunda odalar tek durak ofis haline getirildi. Kredi temini alanında Taşınır Rehni Kanunu hayata geçti. Şirket tasfiyesi, vergi ve gümrük işlemlerinde iyileştirmeler sağlandı. Bu çalışmalar neticesinde kredi temininde 45 basamak, inşaat izinlerinde 37 basamak, şirket tasfiyesi ve dış ticarette 30'ar basamak sıçrayarak Türkiye'yi daha yukarı taşıdık" şeklinde konuştu."Bu sene şirket kuruluşlarında ticaret sicilde tek banko uygulaması getirildi"Hisarcıklıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bu sene de Hazine ve Maliye Bakanlığı liderliğinde, yeni dönemin Doing Business reformlarını hazırlamak için çalıştık. Bu sene şirket kuruluşlarında ticaret sicilde tek banko uygulaması getirildi. Artık girişimci tek bir bankoya giderek tek bir memur ile tüm işini halledebilecek. İnşaat izinleri ve tapu işlemlerinde istenen belgeler azaltıldı, elektronik ortama taşındı. Artık inşaat izinlerinde SGK'ya işyeri kaydı otomatik olarak gerçekleştirilecek. İnşaat izni alırken 'vergi borcu yoktur' yazısı istenmeyecek, SGK 'borcu yoktur' yazısı elektronik olarak verilecek. İnşaatlarda denetimler dünya uygulamalarına paralel olarak risk bazlı yapılacak"."Vergi alanında da olumlu gelişmeler yaşandı"Vergi alanında da olumlu gelişmeler yaşandığını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Makine-teçhizat alımlarında KDV istisnası ve tapu harcındaki bir puanlık indirim hayata geçti. Bu konudaki destekleri için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'a teşekkür ediyorum. Dış ticarette devreye giren MEDOS yazılımı ile Menşe İspat ve Dolaşım Belgeleri, elektronik olarak onaylanıyor ve vize ediliyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 'ın destekleriyle dış ticaret maliyetlerinde birtakım iyileştirmeler yapıldı. Yalnız iş, reformu yapmakla bitmiyor, söyleyeyim. Bir de bunların iletişimini, reklamını içeride ve dışarıda yapmamız lazım. İş dünyasının haberi olmadıktan sonra bu reformların kimseye bir faydası olmaz. Zaten bugün toplanma amacımız da bu. Aynı şekilde raporu hazırlayanlara da bu reformları anlatmamız gerekiyor. Bunun için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte Dünya Bankası yetkilileriyle iletişime geçtik. Haziran ayı içerisinde bu yaptığımız reformları ABD 'de Dünya Bankası'na anlatacağız" diye konuştu.Salondakilere anketin önemine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Diğer yandan, aslında işin büyüğü bu salonda oturan sizlere düşüyor. Dünya Bankası bu raporu hazırlarken bu reformlar gerçekten yapılmış mı? İş dünyasının haberi var mı? Faydası oluyor mu? diye bakıyor. Bunu da anket yoluyla yapıyor. Biz ne kadar yaptık desek de sizlerin bunu teyit etmesi lazım. Eğer ankette reform yapılmadı denirse dünya bankası reformu kabul etmiyor. Anketleri doldururken artık daha dikkatli davranacağınıza inanıyorum. İnşallah 2020 raporunda Türkiye'yi hak ettiği yere, daha da yukarılara taşıyacağız" açıklamasında bulundu."Sermayesi 350 milyon ve üzerinde olan yeni kurulan şirketler için işe başlama yoklaması yapılmayacaktır"Toplantının açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, "İşe başlama alanında, kuruluş sonrası vergi dairesince gerçekleştirilen yoklamanın, sadece risk teşkil eden şirketlere yapılanmasına ilişkin idari düzenleme bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Buna göre, sermayesi 350 milyon ve üzerinde olan yeni kurulan şirketler için işe başlama yoklaması yapılmayacaktır. Bu alanda, tescil edilen şirketlerin işe giriş bildirgesinin online olarak yapılabilmesi için gerekli yazılımı Ticaret Bakanlığı Nisan ayı sonunda tamamlanarak hayata geçirilmiştir. Gene bu alanda Ticaret Sicil Müdürlüklerinde ayrı ayrı gidilmesi gereken bankoların birleştirilerek, şirketlerin tek noktada işlemlerini tamamlanması yönündeki çalışmalar Ticaret Bakanlığı ve TOBB tarafından Nisan ayında gerçekleştirilmiştir" açıklamalarında bulundu.,Vergi ödemesi başlığı altında önümüzdeki dönem için çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakan Yardımcısı Aksu, "Bildiğiniz üzere, 2018 yılında KDV Kanunu'nda yapılan geçici düzenleme uyarınca, özellikle teknoloji geliştirme AR-GE alanlarında faaliyet bulunanlara belirli koşullar altında yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 2019 yılı sonuna kadar KDV'den müstesnadır. Bu eylemin bu senenin raporunda reform olarak yansımasını bekliyoruz. İnşaat izinlerinde, yapı denedim mevzuatında risk bazlı denetimlere imkan verecek düzenleme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Nisan ayında çıkarılmıştır. Ayrıca, yapı kullanama izin belgesi verildikten sonra yapılması gereken cins tahsisi değişiklerine ilişkin talepler, belediyelerimizce otomatik olarak tapu müdürlüklerine iletilmektedir. Böylece, vatandaşlarımızın inşaat izinleri ile ilgili tüm bu işlem ve belgeler için ayrı ayrı başvuruda bulunmasına gerek kalmıştır. Elektrik temini başlığında, Dünya Bankası'nın yüksek tutarda hesapladığı elektrik bağlantı hattı maliyetinin, alçak gerilim hatları baz alınarak gerçek değeriyle yeniden hesaplanması gerekmektedir. Bunun için ankete katılanların mevcut durumumuzu yansıtacak şekilde cevap vermesi önem arz etmektedir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL Dünya Bankası