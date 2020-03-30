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Hisarcıklıoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm"...

Hisarcıklıoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına TOBB olarak 10 milyon lira destek vereceğiz.

30.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:54
Hisarcıklıoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan
Hisarcıklıoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiye 'm" kampanyasına TOBB olarak 10 milyon lira destek vereceğiz.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Hisarcıklıoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm'... - Ekonomi

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