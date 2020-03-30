Hisarcıklıoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm"...
Hisarcıklıoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına TOBB olarak 10 milyon lira destek vereceğiz.
30.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:54
Hisarcıklıoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiye 'm" kampanyasına TOBB olarak 10 milyon lira destek vereceğiz.
Kaynak: AA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ekonomi